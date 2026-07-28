4 Makanan Ini Tidak Baik untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang harus segera diatasi.

Ingat, diabetes yang tidak terkontrol memiliki banyak konsekuensi serius, termasuk penyakit jantung, penyakit ginjal, kebutaan, dan komplikasi lainnya.

Jangan abai terhadap makanan dan minuman yang dapat meningkatkan kadar gula darah.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Lemak trans

Lemak trans buatan sangat tidak sehat. Mereka dibuat dengan menambahkan hidrogen ke asam lemak tak jenuh untuk membuatnya lebih stabil.

Lemak trans ditemukan dalam margarin, selai kacang, olesan, krimer, dan makan malam beku.

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Selain itu, produsen makanan sering menambahkannya ke biskuit, muffin, dan makanan panggang lainnya untuk membantu memperpanjang umur simpan produk.

Lemak trans memang tidak secara langsung meningkatkan kadar gula darah.