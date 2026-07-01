menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Makanan Kaya Kandungan Kalsium yang Cocok Dikonsumsi Vegan

4 Makanan Kaya Kandungan Kalsium yang Cocok Dikonsumsi Vegan

4 Makanan Kaya Kandungan Kalsium yang Cocok Dikonsumsi Vegan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Tempe. Foto: dok for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - KALSIUM merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh.

Sejak dulu, susu telah menjadi obat mujarab untuk kesehatan tulang yang baik.

Lagipula, susu memang mengandung kalsium yang tinggi. Inilah alasan mengapa ibu-ibu di seluruh dunia mendorong anak-anak mereka untuk minum susu dan mengonsumsi produk olahan susu.

Baca Juga:

Tahukah Anda bahwa kamu bisa memenuhi asupan kalsium harian yang direkomendasikan meskipun Anda menjadi vegan?

Anda mungkin berpikir, mengapa saya harus berhenti mengonsumsi susu dan produk sampingannya?

Produk susu memang yang paling mudah didapat. Namun, produk olahan susu telah mendapatkan reputasi buruk selama beberapa waktu karena adanya zat pro-inflamasi.

Baca Juga:

Belum lagi, intoleransi laktosa semakin meningkat. Jadi, jika Anda yakin untuk beralih, ada beberapa makanan kaya kalsium yang bukan berasal dari susu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan selain susu yang kaya akan kandungan kalsium yang cocok dikonsumsi vegan dan salah satunya tentu saja ragi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI