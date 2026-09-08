4 Makanan Kaya Kandungan Serat yang Baik untuk Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - TUBUH membutuhkan serat agar bisa berfungsi dengan normal.

Ada banyak pilihan sumber serat alami yang tidak hanya lezat, tetapi juga kaya gizi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Biji Chia

Menambahkan biji chia ke dalam makanan menjadi cara sederhana untuk meningkatkan asupan serat.

Selain tinggi serat, biji chia juga kaya mineral seperti magnesium, selenium, mangan, dan tembaga.

Biji kecil ini menjadi sumber lemak sehat, termasuk asam alfa-linolenat (ALA), yaitu jenis asam lemak omega-3 yang bermanfaat bagi tubuh.

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2. Nib Kakao

Nib kakao merupakan produk kakao alami dengan kandungan serat yang sangat tinggi, menjadikannya pilihan tepat bagi orang yang ingin menambah asupan nutrisi penting.

Selain serat, nib kakao juga mengandung tembaga, magnesium, mangan, dan antioksidan flavonoid yang membantu melawan radikal bebas.