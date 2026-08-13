4 Makanan Kaya Kandungan Vitamin C, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan kulit dan tubuh.
Salah satunya ialah dengan mengonsumsi vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan kuat dan meningkatkan pertumbuhan sel serta fungsi sistem peredaran darah.
Tidak seperti nutrisi lain, tubuh kita tidak bisa menghasilkan vitamin C.
Oleh karena itu, satu-satunya sumber itu adalah makanan yang kita konsumsi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jambu biji
Menurut para ahli, jambu biji adalah salah satu makanan yang kaya akan kandungan vitamin C.
Hanya satu jambu biji yang diperkaya dengan lebih dari 200 miligram vitamin C.
Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami dampak jambu biji terhadap kadar vitamin C seseorang dan menegaskan, bahwa konsumsi buah secara teratur bisa membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol total.
Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan vitamin C yang baik Anda konsumsi dan salah satunya ialah jeruk.
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