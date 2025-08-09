4 Makanan Kaya Kandungan Vitamin D yang Baik untuk Tubuh

menu
Ilustrasi: Ikan salmon. Foto: foodlife

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai vitamin yang dibutuhkan tubuh Anda. Mulai dari vitamin A, B, C, D.

Biasanya, Anda mendapatkan vitamin dari sinar matahari. Namun, ada beberapa makanan yang ternyata kaya akan kandungan vitamin D.

Ada banyak kasus yang tercatat di mana orang mengonsumsi suplemen vitamin D, baik sebagai obat resep atau sebagai masukan nutrisi.

Sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis efek peningkatan paparan sinar matahari versus suplementasi vitamin D.

Penelitian ini dilakukan oleh para peneliti di Rumah Sakit Jehangir di Pune dan Rumah Sakit Anak Royal Manchester di Manchester.

Ditemukan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan di bawah sinar matahari tidak hanya menyebabkan peningkatan konsentrasi Vitamin D, tetapi juga menurunkan kolesterol.

Penelitian terhadap lebih dari 200 pria menemukan bahwa ada penurunan konsentrasi kolesterol total pada individu yang menghabiskan lebih banyak waktu di bawah sinar matahari (setidaknya enam bulan).

Penelitian ini baru-baru ini dipublikasikan di Indian Journal of Endocrinology and Metabolism.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang kaya akan kandungan vitamin D dan baik untuk tubuh dan salah satunya adalah tentu saja jamur.

