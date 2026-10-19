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4 Makanan Kaya Protein untuk Sarapan yang Lebih Sehat

4 Makanan Kaya Protein untuk Sarapan yang Lebih Sehat
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Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tubuh kita.

Jika tujuan Anda adalah untuk meningkatkan massa otot atau menjaga berat badan, makanan tinggi protein bisa sangat bermanfaat.

Berikut makanan kaya protein pengganti telur untuk menu sarapan, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Yogurt Yunani

Salah satu makanan kaya protein yang aman dikonsumsi saat sarapan yang mungkin sudah ada di kulkas adalah yoghurt Yunani.

"Satu wadah berukuran 5 ons mengandung sekitar 16 gram protein, ditambah kalsium ," kata ahli diet Anne Danahy.

Probiotik yang melimpah di dalamnya juga dikaitkan dengan peningkatan kesehatan usus dan kekebalan tubuh.

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Di pagi hari, cobalah menambahkan yoghurt Yunani ke parfait buah dan kacang, atau taburi dengan granola.

2. Bubuk Protein

Ketika membutuhkan sedikit protein di pagi yang sibuk, juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics Vanessa King menyarankan untuk menambahkan satu sendok bubuk protein ke dalam smoothie.

Ada beberapa jenis makanan kaya protein yang aman dikonsumsi saat sarapan dan salah satunya ialah tentu saja biji chia.

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