4 Makanan Kaya Serat yang Wajib Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI makanan kaya kandungan serat baik untuk pencernaan Anda.

Rutin mengonsumsi makanan tinggi serat bisa membantu BAB lancar kembali.

Memastikan tubuh mendapatkan cukup serat setiap hari merupakan langkah sederhana untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Raspberry

Dalam satu cangkir raspberry, terkandung sekitar 8 gram serat. Buah ini merupakan sumber yang baik dari vitamin C, vitamin K, dan mangan.

Kandungan antioksidan alaminya juga tinggi untuk membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif.

2. Teff

Teff merupakan biji-bijian yang kaya serat dan protein. Dengan indeks glikemik sekitar 36,7, teff memberikan dampak minimal pada kadar gula darah, jauh lebih baik dibandingkan dengan nasi putih atau roti putih.

Teff juga bebas gluten secara alami, menjadikannya pilihan aman bagi penderita penyakit celiac atau sensitivitas gluten non-celiac.