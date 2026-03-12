4 Makanan Kaya Tembaga yang Baik untuk Kesehatan
jpnn.com, JAKARTA - TUBUH yang membutuhkan tembaga agar bisa berfungsi dengan baik.
Tembaga merupakan mineral makanan penting, dan tubuh Anda membutuhkannya dalam jumlah sedikit untuk fungsi biologis yang sehat.
Berbagai macam buah, sayuran, dan daging termasuk makanan yang kaya tembaga.
Mineral ini meningkatkan tingkat energi, mendukung kesehatan mental, dan membantu sintesis sel darah merah.
Dalam simfoni nutrisi rumit yang dibutuhkan tubuh kita, tembaga memainkan peran penting.
Elemen jejak penting ini membantu bertindak sebagai antioksidan, memerangi radikal bebas.
Dalam hal kesehatan tulang, tembaga bekerja sama dengan mineral lain untuk menjaga integritas rangka.
Meskipun tembaga sangat penting, moderasi adalah kuncinya.
Ada beberapa makanan yang kaya akan kandungan tembaga yang bisa Anda konsumsi dan salah satunya adalah sayuran berdaun hijau gelap.
