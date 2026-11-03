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4 Makanan Lezat Pemicu Asam Urat

4 Makanan Lezat Pemicu Asam Urat
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Seafood. Foto: Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Selain istirahat yang cukup dan banyak minum air, rupanya penderita asam urat tak boleh sembarangan mengonsumsi makanan.

Secara umum, makanan yang harus dihindari adalah makanan yang kadar purinnya tinggi.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Daging Merah

Meskipun kandungan purinnya tidak terlalu tinggi, daging merah merupakan salah satu makanan yang tetap harus dikurangi konsumsinya atau kalau bisa dihindari sama sekali.

Daging yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain adalah daging sapi, kambing, dan unggas.

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Jika tetap ingin mengonsumsi daging, disarankan untuk memakan dagingnya saja dan membuang lemaknya.

2. Jeroan

Penderita asam urat pasti sudah tahu, jika mengonsumsi jeroan secara berlebihan bisa memicu gejala asam urat seperti pegal-pegal dan sulit bergerak.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu asam urat dan salah satunya ialah tentu saja jeroan.

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