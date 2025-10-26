4 Makanan Pantangan Penderita Asam Urat
ASAM urat merupakan penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh.
Oleh sebab itu, Anda perlu menghindari beberapa makanan yang menjadi pantangan penyakit ini untuk mencegah asam urat kambuh.
Perlu diketahui, asam urat merupakan zat hasil pecahan purin di dalam tubuh.
Purin sebenarnya secara alami sudah dihasilkan oleh tubuh. Namun, purin ternyata juga bisa ditemukan di berbagai makanan dan minuman.
Penderita asam urat harus menghindari makanan mengandung purin untuk mengurangi risiko kambuh pada masa mendatang.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Seafood
Perlu diketahui, bahwa beberapa jenis makanan laut alias seafood, seperti kerang, udang dan teri merupakan penyebab asam urat karena memiliki kadar purin yang cukup tinggi.
Selain itu, ikan sarden, mackerel, herring juga mengandung purin yang tinggi.
Ada beberapa jenis makanan yang menjadi pantangan penderita penyakit asam urat dan salah satunya ialah tentu saja seafood.
