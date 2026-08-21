4 Makanan Pemicu Kenaikkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.

Namun, ada beberapa makanan yang bisa menaikkan berat badan dengan cepat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Kacang Tanah

Kacang tanah merupakan makanan yang populer karena protein dan lemak sehatnya, tetapi juga kaya kalori (567 kalori) per 100 gram.

Mengonsumsi kacang tanah berlebihan, apalagi bersamaan dengan camilan lain, bisa memicu kenaikan berat badan.

Meski mengandung lemak sehat, tetap penting untuk mengendalikan porsi konsumsi.

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2. Yogurt

Yogurt sering dianggap sehat, tetapi banyak varian beraroma mengandung gula tambahan hingga 15-18 gram per sajian.

Konsumsi rutin bisa menambah asupan kalori tanpa disadari.