4 Makanan Pemicu Peradangan, Hindari ya

jpnn.com, JAKARTA - PERADANGAN merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Peradangan jika terjadi secara terus-menerus bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis.

Tanpa disadari, pola makan sehari-hari berperan besar dalam memicu kondisi ini.

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Berikut beberapa makanan yang bisa menyebabkan peradangan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan Tinggi Garam Tambahan

Hindari makanan cepat saji, keripik, pretzel, dan berbagai jenis saus asin.

Asupan garam berlebih bisa meningkatkan produksi protein pemicu peradangan dalam tubuh.

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Selain itu, konsumsi makanan tinggi garam berisiko memperburuk gangguan peradangan usus (IBD) dan merusak keseimbangan bakteri baik di saluran pencernaan.

2. Biji-bijian Olahan

Kurangi konsumsi roti putih, nasi putih, dan aneka kue berbahan tepung olahan.