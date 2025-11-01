menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Makanan Pengganti Nasi yang Aman Anda Konsumsi

4 Makanan Pengganti Nasi yang Aman Anda Konsumsi

4 Makanan Pengganti Nasi yang Aman Anda Konsumsi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mengupas buah apel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - NASI merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Perut tidak akan kenyang jika tidak mengonsumsi nasi.

Harganya yang murah dan mengenyangkan membuatnya dikonsumsi banyak orang.

Bahkan muncul istilah "Namanya belum makan, kalau belum makan nasi".

Baca Juga:

Namun, nasi banyak mengandung kalori dan gula. Jika kamu sedang menjalankan program diet, sebaiknya jangan terlalu sering mengonsumsi nasi.

Nah, inilah beberapa bahan makanan yang mengenyangkan, tetapi juga bisa membantu program dietmu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Brokoli

Makanan pengganti nasi yang pertama ialah brokoli.

Brokoli menjadi sayur andalan saat menjalani program diet, hal ini dikarenakan brokoli mengandung rendah kalori dan kaya akan vitamin, serta mineral.

Ada beberapa jenis makanan pengganti nasi yang baik Anda konsumsi dan salah satunya ialah tentu saja brokoli.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI