4 Makanan Pengganti Nasi yang Aman Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - NASI merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Perut tidak akan kenyang jika tidak mengonsumsi nasi.
Harganya yang murah dan mengenyangkan membuatnya dikonsumsi banyak orang.
Bahkan muncul istilah "Namanya belum makan, kalau belum makan nasi".
Namun, nasi banyak mengandung kalori dan gula. Jika kamu sedang menjalankan program diet, sebaiknya jangan terlalu sering mengonsumsi nasi.
Nah, inilah beberapa bahan makanan yang mengenyangkan, tetapi juga bisa membantu program dietmu.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Brokoli
Makanan pengganti nasi yang pertama ialah brokoli.
Brokoli menjadi sayur andalan saat menjalani program diet, hal ini dikarenakan brokoli mengandung rendah kalori dan kaya akan vitamin, serta mineral.
Ada beberapa jenis makanan pengganti nasi yang baik Anda konsumsi dan salah satunya ialah tentu saja brokoli.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Makanan Penurun Kolesterol yang Wajib Anda Konsumsi
- 4 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Kuat, Sebaiknya Dikonsumsi Saat Perut Kosong
- 5 Makanan untuk Diet yang Kaya Kandungan Vitamin A
- 3 Makanan untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi
- 4 Camilan untuk Menurunkan Berat Badan
- Cegah Rambut Rontok dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini