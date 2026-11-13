4 Makanan Super untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI daya tahan tubuh yang baik bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.
Salah satu hal yang bisa membuat daya tahan menurun ialah perubahan cuaca.
Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi makanan bergizi tinggi yang kaya antioksidan, vitamin, dan mineral guna menjaga sistem imun tetap optimal.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sayuran Berdaun Hijau
Sayuran seperti bayam, kale, sawi Swiss, dan arugula dikenal sebagai makanan super karena kandungan nutrisi serta antioksidannya yang tinggi.
Karotenoid di dalamnya berperan melindungi sel dari kerusakan dan membantu mengurangi peradangan.
Nutrisi Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa asupan karotenoid yang cukup bisa menurunkan risiko beberapa jenis kanker.
2. Sayuran Silangan
Brokoli, kembang kol, dan kubis termasuk dalam kelompok sayuran silangan yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas diet.
Ada beberapa jenis makanan super yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya ialah sayuran silangan.
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