4 Makanan Super yang Wajib Dikonsumsi Saat Musim Dingin

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM dingin bisa membuat Anda rentan terserang penyakit seperti demam dan flu.

Saat memilih makanan untuk musim dingin, pastikan Anda memilih bahan-bahan yang sedang musim dan segar.

Ini akan membantu Anda memastikan bahwa Anda mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi.

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Lebih dari segalanya, manfaatkan musim ini dan pilih makanan yang lebih melimpah selama bulan-bulan yang lebih dingin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Jahe

Dari sayur hingga teh, jahe adalah makanan super yang bisa digunakan dalam berbagai cara.

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Sejujurnya, jahe telah digunakan untuk mencegah pilek dan flu selama berabad-abad.

Gingerol, senyawa yang terdapat dalam jahe, memiliki sifat antiinflamasi yang bisa meredakan sakit tenggorokan dan melawan infeksi.