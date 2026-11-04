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4 Makanan Super yang Wajib Dikonsumsi Saat Musim Dingin

4 Makanan Super yang Wajib Dikonsumsi Saat Musim Dingin
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Ilustrasi brokoli. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM dingin bisa membuat Anda rentan terserang penyakit seperti demam dan flu.

Saat memilih makanan untuk musim dingin, pastikan Anda memilih bahan-bahan yang sedang musim dan segar.

Ini akan membantu Anda memastikan bahwa Anda mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi.

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Lebih dari segalanya, manfaatkan musim ini dan pilih makanan yang lebih melimpah selama bulan-bulan yang lebih dingin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Jahe

Dari sayur hingga teh, jahe adalah makanan super yang bisa digunakan dalam berbagai cara.

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Sejujurnya, jahe telah digunakan untuk mencegah pilek dan flu selama berabad-abad.

Gingerol, senyawa yang terdapat dalam jahe, memiliki sifat antiinflamasi yang bisa meredakan sakit tenggorokan dan melawan infeksi.

Ada beberapa jenis makanan super yang bisa Anda konsumsi saat musim dingin untuk tubuh yang lebih sehat dan salah satunya adalah brokoli.

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