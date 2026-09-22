4 Makanan Tinggi Kandungan Gula, Tidak Baik untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal yang harus dihindari penderita diabetes ialah mengonsumsi makanan manis.

Ada banyak penyakit yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan, mulai dari obesitas, penyakit jantung, diabetes tipe 2, hingga kanker.

Namun, memotong asupan gula harian bukanlah pekerjaan mudah.

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Pasalnya, banyak produk makanan yang mengandung gula tak terlihat.

Berikut ini beberapa makanan yang mengandung gula lebih banyak, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Low fat yogurt

Yogurt memang salah satu makanan yang bernutrisi. Namun, tak semua yogurt dibuat dengan cara yang sama.

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Low fat yogurt ternyata tetap mendapat gula tambahan untuk menambah cita rasa.

Satu cup (245 gram) low fat yogurt mengandung lebih dari 45 gram gula.