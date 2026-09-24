4 Makanan Tinggi Kandungan Vitamin A yang Baik untuk Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh mereka.

Salah satu vitamin yang wajib Anda konsumsi ialah vitamin A.

Kekurangan vitamin ini bisa berdampak serius, mulai dari gangguan penglihatan hingga menurunnya daya tahan tubuh.

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Berikut beberapa makanan dengan kandungan vitamin A tinggi, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Hati Sapi

Hati sapi termasuk salah satu sumber vitamin A terkaya karena pada hewan ternak, vitamin A disimpan di hati.

Vitamin A dari hati sapi sudah berbentuk retinol, sehingga tubuh bisa langsung memanfaatkannya tanpa proses konversi.

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Satu porsi hati sapi goreng seberat 3 ons mengandung sekitar 6.580 mikrogram setara aktivitas retinol (RAE), lebih dari tujuh kali lipat kebutuhan harian orang dewasa.

2. Hati Domba

Selain kaya retinol, hati domba juga mengandung nutrisi lain seperti protein, zat besi, seng, vitamin B12, dan vitamin D.