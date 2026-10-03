4 Makanan Tinggi Zat Besi yang Wajib Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - KEKURANGAN zat besi bisa menyebabkan Anda terserang anemia.

Selain itu, kekurangan zat besi juga bisa membuat tubuh lemas dan cepat lelah.

Berikut beberapa makanan dengan kandungan zat besi melimpah, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Hati Ayam

Hati ayam merupakan makanan yang mengandung protein, vitamin, dan mineral yang sangat bergizi, termasuk zat besi.

Hati ayam kaya zat besi heme, jenis zat besi dari hewan yang lebih mudah diserap tubuh dibanding zat besi non-heme dari tumbuhan.

Sekitar 25 persen zat besi heme diserap tubuh, menjadikannya pilihan ideal bagi orang yang membutuhkan tambahan zat besi secara cepat.

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2. Kacang Lentil

Kacang lentil merupakan salah satu sumber zat besi nabati paling terkonsentrasi, bahkan menyediakan lebih dari dua kali lipat zat besi dibanding satu porsi daging sapi biasa.

Lentil menjadi pilihan baik bagi vegan atau vegetarian. Nikmati lentil dalam bentuk sup, kari, salad, dan burger sayuran.