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4 Makanan untuk Kesehatan Usus yang Lebih Baik

4 Makanan untuk Kesehatan Usus yang Lebih Baik
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Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus dijaga kesehatannya.

Pasalnya, ada sebanyak 70 persen sel-sel yang membentuk sistem kekebalan tubuh berada di dinding usus.

Pola makan yang sembarang bisa menimbulkan penyakit pencernaan, seperti disentri, usus buntu, diare, bahkan demam tifoid.

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Karena itu penting untuk menjaga kesehatan usus. Berikut ini daftar makanan yang bisa menjadi pembersih usus, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Brokoli

Brokoli kaya akan serat yang membantu usus mencerna makanan.

Antioksidan yang terdapat dalam brokoli melindungi tubuh dari radikal bebas.

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2. Cabai cayenne

Meski judulnya cabai, tetapi yang satu ini tetap bisa menyehatkan untuk pencernaan.

Sayuran dengan nama latin Capsicum annuum tersebut masih satu keluarga dengan tomat, terong, dan kentang.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan usus dan salah satunya ialah tentu saja brokoli.

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