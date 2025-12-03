4 Makanan untuk Mencegah Serangan Kanker Payudara

jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit mematikan yang telah menelan banyak korban.

Kita semua telah mendengar bagaimana pola makan yang sehat bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, dan sangat bermanfaat dalam mencegah segala jenis penyakit, seperti kanker payudara.

Kanker yang terutama menyerang wanita ini bisa dicegah jika Anda mengonsumsi makanan yang seimbang dan berolahraga.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Buku Edukasi American Society of Clinical Oncology 2015 menunjukkan bahwa kebiasaan makan dan olahraga bisa mencegah 25-30 persen kasus kanker payudara.

Hal ini terutama karena obesitas dan gaya hidup yang tidak banyak bergerak dikaitkan dengan beberapa penyakit gaya hidup.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kunyit

Kunyit tidak hanya menambah warna dan rasa pada makanan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda.

Hal ini karena kunyit mengandung kurkumin, zat kimia berwarna kuning cerah yang diklaim bisa membantu melawan tumor kanker payudara, berkat sifat antiinflamasinya.