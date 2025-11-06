menu
4 Makanan untuk Penderita Insomnia

Sayur Bayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - INSOMNIA merupakan salah satu masalah gangguan tidur yang bisa menyerang siapa saja.

Alih-alih menggunakan obat terlarang, para pengidap insomnia bisa memilih cara alami untuk mendapatkan tidur lebih cepat dan nyenyak.

Salah satunya adalah sering mengonsumsi makanan tinggi magnesium.

Dilansir dari Men’s Fitness, menurut para periset di Universitas Edinburgh dan Cambridge, magnesium mengatur irama sirkadian, sehingga membuat badan lebih sehat dan tidur lebih nyenyak.

Berikut ini terdapat beberapa makanan sumber magnesium yang hebat.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus ceri

Buah piram manis memiliki tingkat melatonin yang tinggi, yang mengatur siklus tidur dan meningkatkan kualitas tidur.

Sebuah studi di Universitas Negeri Louisiana menemukan minum 8oz jus cherry dua kali sehari selama dua minggu membantu meningkatkan waktu tidur hampir 90 menit bagi orang dewasa penderita insomnia.

Ada beberapa jenis makanan yang baik dikonsumsi oleh penderita insomnia dan salah satunya ialah tentu saja sayuran hijau.

