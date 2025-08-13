menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Makanan yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

4 Makanan yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

4 Makanan yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
Terong. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, bahkan anak-anak.

Mengonsumsi makanan yang salah bisa meningkatkan kadar gula dalam darah dan bahkan bisa membahayakan.

Pasien diabetes bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang besar dari beberapa jenis sayuran.

Beberapa jenis makanan ini bisa membantu menjaga kesehatan para penderita diabetes.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Biji wijen

Biji wijen adalah salah satu makanan pahit yang cocok untuk penderita diabetes.

Tak hanya mengontrol level gula, tetapi juga membantu membersihkan usus besar karena tinggi kalsium dan magnesium.

2. Terong

Terong juga salah satu makanan yang baik bagi penderita diabetes.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya ialah biji chia.

