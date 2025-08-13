4 Makanan yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, bahkan anak-anak.

Mengonsumsi makanan yang salah bisa meningkatkan kadar gula dalam darah dan bahkan bisa membahayakan.

Pasien diabetes bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang besar dari beberapa jenis sayuran.

Baca Juga: 5 Makanan yang Ampuh Menurunkan Kadar Kolesterol dengan Cepat

Beberapa jenis makanan ini bisa membantu menjaga kesehatan para penderita diabetes.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Biji wijen

Biji wijen adalah salah satu makanan pahit yang cocok untuk penderita diabetes.

Baca Juga: 3 Jenis Roti yang Harus Dihindari Penderita Diabetes

Tak hanya mengontrol level gula, tetapi juga membantu membersihkan usus besar karena tinggi kalsium dan magnesium.

2. Terong

Terong juga salah satu makanan yang baik bagi penderita diabetes.