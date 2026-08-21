4 Makanan yang Ampuh Mengatasi Peradangan

jpnn.com, JAKARTA - PERADANGAN merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Peradangan yang berlangsung lama bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis.

Untuk mengatasi peradangan, ada beberapa makanan sehat yang bisa Anda konsumsi.

Baca Juga: Atasi Peradangan dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sayuran Hijau

Berbagai sayuran hijau seperti selada, kale, bayam, sawi Swiss, arugula, dan kubis dikenal efektif membantu melawan peradangan dalam tubuh.

Makanan ini mengandung quercetin, flavonoid sekaligus antioksidan yang berperan melindungi sel dari kerusakan.

Baca Juga: 9 Makanan Tinggi Kandungan Protein yang Baik untuk Pertumbuhan Otot

Kandungan karotenoid, serat, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K yang melimpah turut memperkuat efek antiinflamasi dari sayuran hijau.

2. Teh Hijau

Teh hijau tidak hanya memberikan energi di pagi hari, tetapi juga kaya senyawa antiinflamasi seperti epigallocatechin gallate dan katekin.