4 Makanan yang Ampuh Mengatasi Peradangan
jpnn.com, JAKARTA - PERADANGAN merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Peradangan yang berlangsung lama bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis.
Untuk mengatasi peradangan, ada beberapa makanan sehat yang bisa Anda konsumsi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sayuran Hijau
Berbagai sayuran hijau seperti selada, kale, bayam, sawi Swiss, arugula, dan kubis dikenal efektif membantu melawan peradangan dalam tubuh.
Makanan ini mengandung quercetin, flavonoid sekaligus antioksidan yang berperan melindungi sel dari kerusakan.
Kandungan karotenoid, serat, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K yang melimpah turut memperkuat efek antiinflamasi dari sayuran hijau.
2. Teh Hijau
Teh hijau tidak hanya memberikan energi di pagi hari, tetapi juga kaya senyawa antiinflamasi seperti epigallocatechin gallate dan katekin.
Ada beberapa jenis makanan yang ampuh mengatasi peradangan dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja sayuran silangan.
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