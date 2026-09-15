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4 Makanan yang Ampuh Meningkatkan Suasana Hati dengan Cepat

4 Makanan yang Ampuh Meningkatkan Suasana Hati dengan Cepat
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Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI suasana hati yang baik bisa membuat hari Anda berjalan lancar.

Ada beberapa cara yang bisa membantu meningkatkan suasana hati.

Salah satunya ialah dengan mengonsumsi makanan yang membantu meningkatkan suasana hati.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kacang

Kacang-kacangan merupakan makanan kaya akan nutrisi, sering kali mengandung magnesium, selenium, dan folat dalam jumlah tinggi.

Beberapa kacang mengandung asam amino tirosin, yang berperan dalam pembentukan neurotransmitter dopamin yang mengaktifkan sistem kenikmatan.

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Makanlah beberapa kacang Brazil setiap hari atau buatlah camilan dengan campuran kacang, ceri, dan cokelat hitam.

2. Pisang

Cara cepat lainnya untuk merasa bahagia adalah dengan makan pisang.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meningkatkan suasana hati dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja pisang.

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