4 Makanan yang Ampuh Tingkatkan Gairah Pria di Ranjang
jpnn.com, JAKARTA - STRES yang berlebihan bisa membuat gairah pasangan menurun.
Seorang pria yang mengalami gangguan kesehatan hingga stres ternyata wajib mengonsumsi makanan yang bisa meningkatkan gairah.
Sebab, bila hal tersebut diabaikan bisa mengganggu hubungan dengan pasangan.
Ada beberapa makanan ajaib yang ampuh meningkatkan gairah pria dalam waktu yang singkat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pisang
Salah satu buah yang kaya akan manfaat adalah pisang. Buah dengan rasa manis ini bisa bermanfaat untuk membangkitkan mood dan gairah pria.
Pasalnya, pisang kaya akan kalium, magnesium, vitamin B dan enzim bahan bromeliad. Itu semua bisa meningkatkan gairah untuk pria.
2. Ikan
Ikan ternyata mengandung lemak yang sangat ampuh untuk menambah gairah pria.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan gairah pria di ranjang dan salah satunya ialah asparagus.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Redakan Radang Amandel dengan Mengonsumsi 8 Makanan Ini
- Warga Mekarsari Olah Limbah Daun Sirih Jadi Pakan Ikan Toman
- MBG Butuh Evaluasi untuk Keselamatan Penerima Manfaat, Jangan Dihentikan!
- 6 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Bersama dengan Kopi
- Kiat Cegah Kasus di Program MBG, Dari Pemilihan Bahan Hingga Makanan Siap Disantap
- 12 Makanan dengan Kandungan Air yang Tinggi