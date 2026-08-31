4 Makanan yang Baik untuk Ginjal

jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ tubuh yang harus dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan ginjal bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi beberapa makanan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Paprika Merah

Paprika merah merupakan makanan rendah kalium, tetapi kaya vitamin A dan vitamin C.

Kandungan tersebut mampu mengurangi peradangan, melindungi sel-sel ginjal, dan mendukung fungsi ginjal secara keseluruhan.

Tambahkan paprika merah ke salad, sup, dan tumisan untuk mendapatkan manfaatnya.

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2. Kubis

Kubis penuh serat, fitokimia, dan nutrisi penting lainnya yang membantu detoksifikasi ginjal, mendukung pencernaan, serta mengurangi stres oksidatif.

Selain itu, kubis juga menurunkan risiko komplikasi ginjal dan meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh.