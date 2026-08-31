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4 Makanan yang Baik untuk Ginjal

4 Makanan yang Baik untuk Ginjal
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Jus kubis. Foto: naturalfoodseries

jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ tubuh yang harus dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan ginjal bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi beberapa makanan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Paprika Merah

Paprika merah merupakan makanan rendah kalium, tetapi kaya vitamin A dan vitamin C.

Kandungan tersebut mampu mengurangi peradangan, melindungi sel-sel ginjal, dan mendukung fungsi ginjal secara keseluruhan.

Tambahkan paprika merah ke salad, sup, dan tumisan untuk mendapatkan manfaatnya.

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2. Kubis

Kubis penuh serat, fitokimia, dan nutrisi penting lainnya yang membantu detoksifikasi ginjal, mendukung pencernaan, serta mengurangi stres oksidatif.

Selain itu, kubis juga menurunkan risiko komplikasi ginjal dan meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan ginjal dan salah satunya ialah tentu saja paprika merah.

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