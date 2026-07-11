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4 Makanan yang Baik untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

4 Makanan yang Baik untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh
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Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat daya tahan tubuh menurun.

Memiliki daya tahan tubuh yang kuat bisa membantu Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Kita selalu tahu pentingnya mengembangkan sistem kekebalan tubuh yang kuat.

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Namun, dilanda pandemi virus corona telah membuat sebagian besar dari kita akhirnya bertindak berdasarkan pengetahuan itu.

Kita terus mencari cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah infeksi berbahaya.

Namun, tahukah Anda bahwa solusi yang Anda cari bisa ditemukan di rumah?

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Beberapa bahan paling ampuh yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh mungkin ada di dapur Anda saat ini.

Faktanya, mengonsumsi beberapa di antaranya saat perut kosong bisa memberikan keajaiban bagi kesehatan fisik Anda.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya adalah tulsi.

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