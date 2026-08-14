4 Makanan yang Tidak Baik untuk Kesehatan Kulit

jpnn.com, JAKARTA - KULIT merupakan organ luar tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan kulit bisa Anda lakukan dengan beberapa cara.

Mulai dari mengonsumsi suplemen, buah, hingga beberapa makanan yang mengandung kolagen.

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Jika Anda selalu memimpikan kulit yang cantik dan kencang, kolagen adalah sahabat Anda.

Ya, kolagen adalah protein yang bertanggung jawab untuk membuat wajah Anda tampak muda dan berseri, serta menunda tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan kerutan.

Karena kolagen merupakan sekitar 70 persen protein kulit. Penuaan terjadi karena hilangnya kolagen, dan meskipun kita memahami bahwa itu adalah bagian dari proses penuaan, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan.

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Apa yang Anda makan memainkan peran besar dalam penampilan kulit Anda.

Meskipun ada makanan tertentu yang meningkatkan produksi kolagen, di sisi lain, beberapa justru menurunkan produksinya dan justru mempercepat proses penuaan, dan Anda harus menghindarinya.