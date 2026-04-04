4 Makanan yang Wajib Dikonsumsi Penderita Penyakit Strok

jpnn.com, JAKARTA - STROK merupakan salah satu penyakit kronis yang ditakuti banyak orang.

Strok bisa membuat beberapa bagian tubuh tidak bisa berfungsi dengan normal.

Oleh sebab itu, saat otak mengalami kerusakan, maka penderita stroke memerlukan banyak nutrisi yang tepat dan optimal untuk membantu memulihkan kondisinya.

Baca Juga: 5 Makanan Tinggi Serat yang Ada di Dapur

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Alpukat

Alpukat secara khusus bisa membantu menurunkan kadar kolesterol.

Biasanya pasien strok kadar kolesterolnya tinggi. Selain itu, alpukat juga kaya akan asam lemak omega-3 yang bisa membantu recovery pada pasien strok.

Alpukat ini bisa dikonsumsi dengan dosis sekitar 200-300 gram setiap harinya untuk membantu menstabilkan kadar kolesterol pada penderita stroke.

Alpukat juga kaya akan asam oleat, asam oleat ini dibutuhkan oleh otak untuk mencerna informasi dan mengerjakan tugas-tugas yang sulit seperti menghitung, berbicara, berpikir, ataupun memori.