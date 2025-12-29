4 Manfaat Air Bawang Putih Campur Madu, Baik untuk Sistem Kekebalan Tubuh
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan gurih.
Sedangkan madu biasanya digunakan sebagai pemanis alami pengganti gula.
Bawang putih dan madu telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa jenis penyakit.
1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh
Manfaat air bawang putih campur madu sudah teruji bagi kesehatan tubuh.
Kedua bahan ini memiliki banyak khasiat untuk menjaga kesehatan dan beberapa penyakit seperti demam, menggigil, diare, flu, infeksi jamur dan juga gigitan serangga.
Hal itu dikarenakan kandungan antioksidan tinggi yang ada dalam kedua bahan ini.
Mengonsumsi bawang putih campur madu secara teratur juga sangat baik dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan berfungsi sebagai detoksifikasi tubuh yang sangat baik tanpa menimbulkan efek samping berbahaya.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air bawang putih campur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan kolesterol.
