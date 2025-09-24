4 Manfaat Air Garam, Ampuh Obati Sinus
jpnn.com, JAKARTA - GARAM merupakan salah satu bumbu dapur yang digunakan untuk menambah rasa berbagai hidangan.
Dalam pengobatan herbal atau alternatif, ternyata garam bisa dimanfaatkan dengan air hangat dan memiliki banyak khasiatnya.
Air garam hangat termasuk obat alami yang memiliki manfaat untuk menyembuhkan berbagai masalah kesehatan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut
Air garam bisa digunakan berkumur untuk menjaga kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut.
Mencegah infeksi yang mungkin terjadi pada area gigi dan mulut.
Serta meringkankan rasa nyeri akibat sariawan dan mempercepat proses penyembuhan.
2. Meredakan sakit tenggorokan
Sakit tenggorokan bisa disebabkan oleh virus atau bakteri. Biasanya kondisi ini akan terasa sakit apabila Anda menelan sesuatu.
Ada beberapa manfaat air garam yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengatasi sakit tenggorokan.
