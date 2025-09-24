4 Manfaat Air Garam, Ampuh Obati Sinus

jpnn.com, JAKARTA - GARAM merupakan salah satu bumbu dapur yang digunakan untuk menambah rasa berbagai hidangan.

Dalam pengobatan herbal atau alternatif, ternyata garam bisa dimanfaatkan dengan air hangat dan memiliki banyak khasiatnya.

Air garam hangat termasuk obat alami yang memiliki manfaat untuk menyembuhkan berbagai masalah kesehatan.

Baca Juga: 5 Manfaat Air Garam untuk Kaki yang Bikin Kaget

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut

Air garam bisa digunakan berkumur untuk menjaga kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut.

Mencegah infeksi yang mungkin terjadi pada area gigi dan mulut.

Baca Juga: 4 Khasiat Air Garam yang Baik untuk Jantung

Serta meringkankan rasa nyeri akibat sariawan dan mempercepat proses penyembuhan.

2. Meredakan sakit tenggorokan

Sakit tenggorokan bisa disebabkan oleh virus atau bakteri. Biasanya kondisi ini akan terasa sakit apabila Anda menelan sesuatu.