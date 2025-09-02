menu
4 Manfaat Air Kelapa, Bantu Cegah Serangan Jantung

Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus.

Air kelapa juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satunya, air kelapa sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melancarkan Pencernaan

Jika minum air kelapa setiap hari, bisa membantu memperbaiki sistem pencernaan secara alami.

Air kelapa sangat kaya akan serat, sehingga bisa berguna untuk sistem pencernaan.

Air yang diambil dari satu kelapa, bisa mengandung sekitar 9 persen asupan serat harian.

2. Mengurangi Kembung

Kembung bisa disebabkan karena asupan natrium dan air kelapa yang tinggi dapat membantu menguranginya.

Ada beberapa manfaat air kelapa yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah melancarkan pencernaan.

