4 Manfaat Air Kelapa, Bantu Cegah Serangan Radikal Bebas

Air kelapa. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus.

Sebagai minuman yang menyehatkan, kandungan utama air kelapa tersusun atas elektrolit, mineral, dan vitamin.

Air kelapa juga memiliki kandungan gula, karbohidrat dengan sedikit protein dan lemak yang melengkapi zat gizi di dalamnya.

Selain itu, kandungan mineral lain dalam air kelapa yang terdiri dari kalsium, zat besi, mangan, magnesium, dan seng.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghalau radikal bebas

Salah satu manfaat air kelapa muda, yakni mampu menghalau radikal bebas.

Perlu diketahui, bahwa radikal bebas merupakan sel-sel berbahaya yang bisa meningkat saat tubuh sakit atau stres

Menurut penelitian, bahwa antioksidan yang ada pada air kelapa berkhasiat untuk meredakan efek stres oksidatif ini sehingga mampu menangkal zat radikal yang berbahaya.

Ada beberapa manfaat air kelapa yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah mencegah radikal bebas.

