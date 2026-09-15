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4 Manfaat Air Lemon, Baik untuk Pencernaan

4 Manfaat Air Lemon, Baik untuk Pencernaan
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Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sesuai saran, Anda harus memulai hari dengan minum secangkir air lemon hangat.

Dipercaya secara umum bahwa minum air lemon hangat saat perut kosong bisa membantu detoksifikasi tubuh, yang berujung pada penurunan berat badan.

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Namun, menurut ahli gizi terkemuka, tidak ada bukti ilmiah yang menghubungkan air lemon dengan penurunan berat badan.

Selain itu, Anda tidak perlu melakukan detoksifikasi jika ginjal dan hati Anda berfungsi untuk itu.

Namun, tidak bisa disangkal bahwa air lemon bisa membantu hidrasi, terutama jika Anda minum air dalam jumlah yang tidak mencukupi sepanjang hari.

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Anda juga bisa memperoleh manfaat dari vitamin C yang terkandung dalam lemon.

Vitamin C sangat penting untuk kesehatan kulit yang baik.

Ada beberapa manfaat air lemon yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya adalah membantu pencernaan.

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