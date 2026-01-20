4 Manfaat Air Lemon Campur Kunyit, Bikin Daya Tahan Tubuh Makin Kuat
jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.
Sedangkan kunyit merupakan salah satu rempah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Kunyit juga bisa mencegah penyakit kardiovaskular dan membunuh sebagian besar jenis sel-sel kanker.
Selain itu, kunyit juga bisa meredakan stres serta sangat baik untuk mengatasi gangguan kesehatan.
Akan tetapi, ada sensasi dan kedahsyatan berbeda jika kunyit dicampur dengan air lemon hangat.
Sebab, air lemon mengandung vitamin C yang bisa membantu tubuh memproduksi lebih banyak kolagen untuk mengencangkan dan mengenyalkan kulit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menghambat kanker
Banyak penelitian terdahulu mendukung manfaat rimpang kunyit putih sebagai pengobatan kanker tradisional, terutama kanker payudara, kanker leher rahim, dan kanker usus besar.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air lemon yang dicampur kunyit untuk kesehatan dan salah satunya ialah mencegah batu ginjal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Khasiat Air Lemon Campur Madu, Baik untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh
- 4 Khasiat Daun Sirih Campur Kunyit, Ampuh Mengendalikan Gula Darah
- 5 Manfaat Air Rebusan Jagung, Baik untuk Penderita Batu Ginjal
- 6 Manfaat Air Kelapa Hijau, Wanita Pasti Suka
- 6 Khasiat Air Kunyit, Bantu Cegah Serangan Berbagai Penyakit Ini
- 5 Bahaya Minum Air Lemon yang Bikin Kaget