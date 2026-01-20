menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Air Lemon Campur Kunyit, Bikin Daya Tahan Tubuh Makin Kuat

4 Manfaat Air Lemon Campur Kunyit, Bikin Daya Tahan Tubuh Makin Kuat

4 Manfaat Air Lemon Campur Kunyit, Bikin Daya Tahan Tubuh Makin Kuat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Sedangkan kunyit merupakan salah satu rempah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kunyit juga bisa mencegah penyakit kardiovaskular dan membunuh sebagian besar jenis sel-sel kanker.

Baca Juga:

Selain itu, kunyit juga bisa meredakan stres serta sangat baik untuk mengatasi gangguan kesehatan.

Akan tetapi, ada sensasi dan kedahsyatan berbeda jika kunyit dicampur dengan air lemon hangat.

Sebab, air lemon mengandung vitamin C yang bisa membantu tubuh memproduksi lebih banyak kolagen untuk mengencangkan dan mengenyalkan kulit.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghambat kanker

Banyak penelitian terdahulu mendukung manfaat rimpang kunyit putih sebagai pengobatan kanker tradisional, terutama kanker payudara, kanker leher rahim, dan kanker usus besar.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air lemon yang dicampur kunyit untuk kesehatan dan salah satunya ialah mencegah batu ginjal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI