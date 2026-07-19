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4 Manfaat Air Mawar yang Bikin Kaget

4 Manfaat Air Mawar yang Bikin Kaget
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Air bunga mawar. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - AIR mawar biasanya digunakan untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut.

Selain diaplikasikan pada bagian tubuh tertentu, air mawar juga bisa diminum untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mengatasi iritasi

Manfaat air mawar yang pertama ialah mengatasi iritasi.

Air mawar memiliki sifat antiinflamasi dan bisa membantu mengatasi iritasi pada kulit.

Tak hanya itu, mengaplikasikan air mawar pada kulit juga bisa membantu menenangkan peradangan dan gatal.

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2. Mengobati sakit tenggorokan

Sifat antiinflamasi yang ada pada air mawar membuatnya mampu mengobati sakit tenggorokan.

Tak hanya itu, minum air mawar juga bisa membantu menyehatkan sistem pernapasan.

Ada beberapa manfaat air mawar yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya menjaga kesehatan mata.

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