4 Manfaat Alpukat, Kolesterol Bakalan Tidak Berkutik

jpnn.com, JAKARTA - ALPUKAT merupakan salah satu buah yang bisa diolah baik dalam bentuk hidangan manis atau gurih.

Selain itu, alpukat juga kaya akan berbagai kandungan vitamin.

Di saat buah yang lain terkenal dengan kandungan vitamin dan karbohidrat, alpukat terkenal akan kandungan lemak sehatnya.

Warna hijau kekuningan membuatnya cantik dijadikan untuk berbagai olahan yang memikat mata menggugah selera.

Buah asal Meksiko dan Amerika Tengah ini ternyata memiliki segudang manfaat yang baik untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan kadar kolesterol dan gula darah

Manfaat alpukat yang pertama ialah membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah.

Mengonsumsi alpukat bisa menurunkan kadar kolesterol dan gula darah dalam tubuh.