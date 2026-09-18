4 Manfaat Alpukat, Penyakit Ganas Ini Bakalan Ogah Mendekat
jpnn.com, JAKARTA - ALPUKAT merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.
Alpukat bisa dikonsumsi dalam bentuk jus, salad, dan puding.
Di saat buah yang lain terkenal dengan kandungan vitamin dan karbohidrat, alpukat terkenal akan kandungan lemak sehatnya.
Warna hijau kekuningan membuatnya cantik dijadikan untuk berbagai olahan yang memikat mata menggugah selera, mulai dari makanan manis hingga asin.
Buah asal Meksiko dan Amerika Tengah ini ternyata memiliki segudang manfaat yang baik untuk tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan kadar kolesterol dan gula darah
Manfaat alpukat yang pertama ialah membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah dalam tubuh.
Dengan kata lain, memakan alpukat secara rutin bisa mengurangi risiko terkena penyakit jantung.
Ada beberapa manfaat alpukat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan berat badan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Khasiat Rutin Makan Stroberi untuk Menurunkan Berat Badan yang Bikin Kaget
- 4 Buah Lezat Tinggi Kandungan Magnesium yang Baik untuk Tubuh
- 7 Khasiat Jus Mangga Campur Tomat, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
- 4 Khasiat Minum Susu Murni, Wanita Pasti Suka
- 10 Makanan Tinggi Protein untuk Menurunkan Berat Badan dengan Cepat
- 5 Khasiat Rutin Mengonsumsi Alpukat Campur Susu yang Luar Biasa