4 Manfaat Alpukat, Penyakit Ganas Ini Bakalan Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - ALPUKAT merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Alpukat bisa dikonsumsi dalam bentuk jus, salad, dan puding.

Di saat buah yang lain terkenal dengan kandungan vitamin dan karbohidrat, alpukat terkenal akan kandungan lemak sehatnya.

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Warna hijau kekuningan membuatnya cantik dijadikan untuk berbagai olahan yang memikat mata menggugah selera, mulai dari makanan manis hingga asin.

Buah asal Meksiko dan Amerika Tengah ini ternyata memiliki segudang manfaat yang baik untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan kadar kolesterol dan gula darah

Manfaat alpukat yang pertama ialah membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah dalam tubuh.

Dengan kata lain, memakan alpukat secara rutin bisa mengurangi risiko terkena penyakit jantung.