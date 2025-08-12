menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Ampas Kopi, Bikin Selulit Tidak Berkutik

4 Manfaat Ampas Kopi, Bikin Selulit Tidak Berkutik

4 Manfaat Ampas Kopi, Bikin Selulit Tidak Berkutik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kopi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena khasiatnya yang luar biasa.

Namun, ampas kopi juga ternyata mengandung manfaat yang luar biasa.

Oleh sebab itu, mulai kini setelah minum kopi ada baiknya jangan membuang ampasnya.

Baca Juga:

Sebab, ampas kopi memiliki manfaat yang baik untuk perawatan kecantikan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencerahkan Kulit

Manfaat ampas kopi yang pertama ialah bisa membantu mencerahkan kulit.

Baca Juga:

Sebuah studi menunjukkan bahwa asam kafeat, antioksidan dalam kopi bisa meningkatkan kadar kolagen dan mengurangi penuaan dini sel.

Antioksidan dan hidrasi dalam jumlah yang cukup ke kulit bisa memberikan efek detoksifikasi.

Ada beberapa manfaat ampas kopi yang ternyata baik untuk kulit jika digunakan secara rutin dan salah satunya ialah mengurangi selulit.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI