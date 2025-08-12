4 Manfaat Ampas Kopi, Bikin Selulit Tidak Berkutik

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena khasiatnya yang luar biasa.

Namun, ampas kopi juga ternyata mengandung manfaat yang luar biasa.

Oleh sebab itu, mulai kini setelah minum kopi ada baiknya jangan membuang ampasnya.

Sebab, ampas kopi memiliki manfaat yang baik untuk perawatan kecantikan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencerahkan Kulit

Manfaat ampas kopi yang pertama ialah bisa membantu mencerahkan kulit.

Sebuah studi menunjukkan bahwa asam kafeat, antioksidan dalam kopi bisa meningkatkan kadar kolagen dan mengurangi penuaan dini sel.

Antioksidan dan hidrasi dalam jumlah yang cukup ke kulit bisa memberikan efek detoksifikasi.