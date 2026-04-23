4 Manfaat Anggur Hitam, Lindungi Tubuh dari Serangan Kanker

jpnn.com, JAKARTA - ANGGUR hitam merupakan salah satu buah manis yang mengandung dua manfaat.

Ya, terutama jika Anda seorang wanita. Anggur hitam merupakan sumber antioksidan dan vitamin A, B6, B12, C, E, kalium, zat besi, magnesium, dan serat.

Anda bisa mengonsumsinya begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Lindungi tubuh dari penyakit jantung

Anggur hitam mengandung resveratrol dan quercetin dalam jumlah banyak.

Keduanya merupakan senyawa antioksidan yang membantu mengurangi risiko aterosklerosis dan melindungi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kadar kolesterol LDL yang tinggi dalam aliran darah.

Kadar kalium dan serat yang tinggi dalam anggur hitam membantu mengatur tekanan darah.

2. Membantu mengendalikan perubahan suasana hati dan sakit kepala

Jika Anda termasuk orang yang sering berjuang melawan gejala PMS seperti perubahan suasana hati dan sakit kepala, anggur hitam bisa menjadi penyelamat Anda.