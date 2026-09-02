4 Manfaat Asam Jawa, Baik untuk Menjaga Kesehatan Otak

jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang nutrisi.

Di balik rasanya yang asam, bahan alami ini ternyata memberikan manfaat dahsyat bagi kesehetan.

Rupanya, buah bernama latin Tamarindus indica ini memiliki sejumlah nutrisi penting yang diperlukan tubuh.

Di antaranya mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, kalsium, besi, natrium, dan seng.

Berikut manfaat asam jawa untuk kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Kesehatan Otak

Manfaat asam jawa yang pertama didapatkan karena kandungan vitamin B di dalamnya. Vitamin B sangat penting untuk setiap aspek fungsi otak, termasuk sintesis dan perbaikan DNA/RNA, regulasi gen, serta sintesis berbagai molekul pensinyalan.

Menurut sebuah penelitian, peran aktif vitamin B dalam kesehatan otak ditunjukkan oleh kemampuannya untuk diangkut melintasi penghalang darah otak, di mana ia melakukan sintesis neurokimiawi

2. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Selain karena vitamin B, manfaat asam jawa yang bisa didapatkan karena antioksidan di dalamnya membantu mengurangi risiko penyakit kronis.