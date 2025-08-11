menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Asam Jawa, Bantu Mengendalikan Diabetes

4 Manfaat Asam Jawa, Bantu Mengendalikan Diabetes

4 Manfaat Asam Jawa, Bantu Mengendalikan Diabetes
Asam jawa. Foto: Alodokter

jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa merupakan salah satu bahan masakan yang biasanya digunakan untuk beberapa hidangan gurih.

Namun, siapa sangka asam jawa juga memiliki khasiat ampuh untuk menangkal berbagai penyakit mematikan.

Hal ini disebabkan buah yang bernama latin Tamarindus indica ini memiliki sejumlah nutrisi penting yang diperlukan tubuh.

Di antaranya mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, kalsium, besi, natrium, dan seng.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Kesehatan Otak

Manfaat asam jawa yang pertama didapatkan karena kandungan vitamin B di dalamnya.

Vitamin B sangat penting untuk setiap aspek fungsi otak, termasuk sintesis dan perbaikan DNA/RNA, regulasi gen, serta sintesis berbagai molekul pensinyalan.

Menurut sebuah penelitian, peran aktif vitamin B dalam kesehatan otak ditunjukkan oleh kemampuannya untuk diangkut melintasi penghalang darah otak, di mana ia melakukan sintesis neurokimiawi.

