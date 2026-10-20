4 Manfaat Bawang Bombai, Baik untuk Sistem Pencernaan

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG bombai merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung segudang nutrisi.

Anda bisa mendapatkan manfaat bawang bombai dengan mengonsumsinya secara rutin.

Selain itu, Anda juga bisa menambahkan bawang bombai sebagai rempah masakan atau membuat acar untuk pelengkap menu makan siang.

Perlu diketahui, bahwa dalam 100 gram bawang bombai terkandung berbagai nutrisi, seperti: Protein: 1,4 gram; Karbohidrat: 10,3 gram; Serat: 2 gram; Lemak: 0,2 gram; Natrium: 12 mg; Kalium: 9,6 mg; Vitamin C: 9 mg; Kalsium: 32 mg; Zat Besi: 0,5 mg; Zink: 0,3 mg; Vitamin B2: 0,21 mcg (mikrogram); dan Karoten total: 50 mcg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menambah kekebalan tubuh

Makan bawang bombai ternyata memiliki manfaat yang dahsyat untuk kesehatan tubuh, salah satunya membantu sebagai penguat sistem imunitas tubuh.

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Pasalnya, polifenol dalam bawang bombai bertindak sebagai antioksidan, melindungi tubuh dari radikal bebas.

Saat tumpukan radikal bebas dalam tubuh berkurang, maka akan membantu mendorong sistem kekebalan tubuh menjadi makin kuat.