4 Manfaat Bawang Bombai yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG bombai merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang nutrisi.
Menjadikan bawang bombai bagian dari menu harian bisa menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan kesehatan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan Kesehatan Jantung
Manfaat bawang bombai yang pertama ialah baik untuk meningkatkan kesehatan jantung.
Bawang bombai kaya senyawa antioksidan, terutama flavonoid quercetin yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung.
Penelitian menunjukkan quercetin bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, dan melancarkan sirkulasi darah.
Sebuah studi menemukan bahwa orang dengan kolesterol sedikit tinggi yang mengonsumsi jus bawang bombai mengalami penurunan kolesterol total dan kolesterol jahat.
Meski begitu, sebagian besar penelitian masih terbatas pada skala kecil dan banyak menggunakan suplemen bawang bombai, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.
Ada beberapa manfaat bawang bombai yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan gula darah.
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