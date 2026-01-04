4 Manfaat Bawang Merah, Baik untuk Kesehatan Tulang
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung segudang manfaat baik untuk tubuh.
Meski menyehatkan, tetapi mengonsumsi bawang merah tidak boleh berlebihan.
Pasalnya, kebanyakan makan bawang bisa membuat perut kembung dan tidak nyaman.
Selain itu, tidak semua orang bisa mengonsumsi bawang merah karena mungkin memiliki alergi pada kandungan tertentu yang ada di dalamnya.
Ada pun kandungan dalam 100 gram bawang merah terdapat nutrisi seperti: Protein: 1,5 gram; Lemak: 0,3 gram; Karbohidrat: 9.2 gram; Serat: 1.7 gram; Kalsium: 36 mg; Fosfor: 40 mg; Zat besi: 0,8 mg; Natrium: 7 mg; Kalium: 178,6 mg; Tembaga: 0,06 mg; Seng: 0,2 mg; Thiamin (vitamin B1): 0,03 mg; Riboflavin (vitamin B2): 0,04 mg; Niasin (Vitamin B3): 0,2 mg; Vitamin C: 2 mg.
1. Meningkatkan sistem imun tubuh
Manfaat bawang merah yang pertama ialah bisa membantu meningkatkan sistem imun.
Perlu diingat, Anda memerlukan makanan sehat agar tidak mudah sakit karena sistem kekebalan tubuh meningkat.
Ada beberapa manfaat bawang merah yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan sistem imun tubuh.
