4 Manfaat Bawang Merah, Baik untuk Penderita Diabetes

Bawang merah juga bisa untuk menyembuhkan berbagi penyakit.

Pasalnya, bawang merah diperkaya dengan kandungan nutrisi seperti serat, zat besi, protein, kalsium dan lainnya yang berguna untuk menangkal sejumlah penyakit kronis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Bawang merah mengandung vitamin C yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan merangsang fungsi kekebalan tubuh.

Selain itu, polifenol dalam bawang bekerja sebagai antioksidan, yang membantu melindungi tubuh terhadap radikal bebas.

2. Mempertahankan kepadatan tulang

Sebuah studi penelitian menunjukkan bahwa bawang merah meningkatkan kepadatan tulang, pada perempuan yang sedang mengalami atau telah menyelesaikan menopause.

Perempuan yang makan bawang lebih sering memiliki risiko patah tulang pinggul 20 persen lebih rendah, daripada mereka yang tidak pernah makan bawang.