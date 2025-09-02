4 Manfaat Bawang Merah, Baik untuk Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Bawang merah juga bisa untuk menyembuhkan berbagi penyakit.
Pasalnya, bawang merah diperkaya dengan kandungan nutrisi seperti serat, zat besi, protein, kalsium dan lainnya yang berguna untuk menangkal sejumlah penyakit kronis.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh
Bawang merah mengandung vitamin C yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan merangsang fungsi kekebalan tubuh.
Selain itu, polifenol dalam bawang bekerja sebagai antioksidan, yang membantu melindungi tubuh terhadap radikal bebas.
2. Mempertahankan kepadatan tulang
Sebuah studi penelitian menunjukkan bahwa bawang merah meningkatkan kepadatan tulang, pada perempuan yang sedang mengalami atau telah menyelesaikan menopause.
Perempuan yang makan bawang lebih sering memiliki risiko patah tulang pinggul 20 persen lebih rendah, daripada mereka yang tidak pernah makan bawang.
Ada beberapa manfaat bawang merah yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah kanker bakalan ogah menyerang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 6 Khasiat Jahe dan Bawang Putih, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
- Tenangkan Kekhawatiran Penggemar, Vidi Aldiano: Insyaallah Gua Bisa Menakar Energi
- Rumah Sakit EMC Grha Kedoya Luncurkan Biograph Vision Quadra, Pendeteksi Kanker yang Lebih Akurat
- 3 Manfaat Terong, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
- 5 Manfaat Kapulaga, Bantu Turunkan Risiko Serangan Kanker
- 4 Manfaat Wortel, Bikin Kanker Ogah Menyerang