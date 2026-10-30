4 Manfaat Bawang Merah, Bantu Tingkatkan Sistem Imun Tubuh
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu bahan masakan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Meski menyehatkan, tetapi mengonsumsi bawang merah tidak boleh berlebihan.
Pasalnya, kebanyakan makan bawang bisa membuat perut kembung dan tidak nyaman.
Selain itu, tidak semua orang bisa mengonsumsi bawang merah karena mungkin memiliki alergi pada kandungan tertentu yang ada di dalamnya.
Ada pun kandungan dalam 100 gram bawang merah terdapat nutrisi seperti: Protein: 1,5 gram; Lemak: 0,3 gram; Karbohidrat: 9.2 gram; Serat: 1.7 gram; Kalsium: 36 mg; Fosfor: 40 mg;.
Bawang merah juga mengandung Zat besi: 0,8 mg; Natrium: 7 mg; Kalium: 178,6 mg; Tembaga: 0,06 mg; Seng: 0,2 mg; Thiamin (vitamin B1): 0,03 mg; Riboflavin (vitamin B2): 0,04 mg; Niasin (Vitamin B3): 0,2 mg; Vitamin C: 2 mg.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan sistem imun
Manfaat bawang merah yang pertama ialah meningkatkan sistem imun tubuh.
Ada beberapa manfaat bawang merah yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya meningkatkan sistem imun.
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