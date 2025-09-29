menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Bawang Merah yang Luar Biasa

4 Manfaat Bawang Merah yang Luar Biasa

4 Manfaat Bawang Merah yang Luar Biasa
Bawang merah. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Selain itu, bawang merah juga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Apalagi berbagai penelitian modern telah membuktikan khasiat bawang merah bisa pendongkrak stamina pria.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu sirkulasi darah

Manfaat bawang merah yang pertama ialah membantu sirkulasi darah.

Bawang merah juga merupakan sumber yang baik dari sulfida yang membantu mengontrol kadar kolesterol berfluktuasi dan mengobati tekanan darah tinggi.

Ini akan meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan dorongan begituan di ranjang.

2. Meningkatkan stamina

Sistem kekebalan tubuh yang lemah dapat membuat lesu dan lelah, serta lambat di tempat tidur.

Ada beberapa manfaat bawang merah yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meningkatkan cairan pria.

