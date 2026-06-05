4 Manfaat Bawang Putih Campur Jahe, Bantu Redakan Batuk

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih dan jahe sering digunakan sebagai bahan masakan berbagai hidangan gurih dan manis.

Namun selain itu, bawang putih dan jahe juga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Kombinasi bumbu dapur ini telah terbukti memiliki efek luar biasa pada kesehatan tubuh karena memiliki sifat antibakteri, antimikroba, dan antiinflamasinya.

Jahe memiliki senyawa bioaktif seperti shogaol yang menunjukkan sifat antiinflamasi dan antimikroba yang membantu mengelola dan mengurangi keparahan pada sakit tenggorokan.

Hal ini menghambat mikroorganisme tertentu seperti streptococcus mutans, candida albicans, dan enterococcus faecalis.

Bawang putih dan madu juga memiliki kemampuan untuk meredakan flu karena sifat antibakteri dan antivirusnya.

Madu kaya akan flavonoid yang memiliki sifat antikanker. Efek potensial dari jahe dan bawang putih terjadi pada pencegahan dan pengobatan penyakit kanker.

Berikut cara membuat ramuan herbal ini: Sediakan 1 cangkir jus jahe, 1 cangkir jus bawang putih, 1 cangkir jus lemon, dan madu.