4 Manfaat Bawang Putih Campur Madu, Kadar Kolesterol Bakalan Tetap Normal
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang manfaat.
Sedangkan madu juga sering digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan.
Kombinasi dari bawang putih dan madu bisa digunakan untuk mengatasi beberapa jenis penyakit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh
Manfaat bawang putih campur madu sudah teruji bagi kesehatan tubuh.
Kedua bahan ini memiliki banyak khasiat untuk menjaga kesehatan dan beberapa penyakit seperti demam, menggigil, diare, flu, infeksi jamur dan juga gigitan serangga.
Hal itu dikarenakan kandungan antioksidan tinggi yang ada dalam kedua bahan ini.
Mengonsumsi bawang putih campur madu secara teratur juga sangat baik dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan berfungsi sebagai detoksifikasi tubuh yang sangat baik tanpa menimbulkan efek samping berbahaya.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi bawang putih yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
